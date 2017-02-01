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الأربعاء 1 فبراير 2017 12:00 مساءً
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20 فيلما تتنافس في المهرجان الثالث لأفلام المغامرات بباريس
فيلم وثائقي سينما

20 فيلما تتنافس في المهرجان الثالث لأفلام المغامرات بباريس

الأربعاء، 1 فبراير 2017 12:43 م

يتنافس 20 فيلما في المهرجان الثالث لأفلام المغامرات الذي يقام في العاصمة الفرنسية باريس برئاسة المخرج السينمائي الفرنسي، لوك جاكيت، والذي يستمر حتى 4 فبراير الجاري.
وتنقسم الأفلام، التى تعرض فى المهرجان إلى أربعة أنواع، المجموعة الأولى تشمل “المغامرات القريبة” والثانية “اللقاءات مع المغامرين” والثالثة “تسلق الجبال” والرابعة “عالم القطب الجنوبي”، وذلك من خلال المغامرات التي يقوم بها الرجال والنساء والهواة والشباب الذين يحبون المغامرة ويتسلقون قمم الجبال ويعبرون المحيطات ويقومون بالدوار حول العالم من أجل اكتشاف غرائب الدنيا.
ويعرض خارج المنافسة فيلم “الجليد والسماء” للمخرج طوك جاكيه رئيس لجنة تحكيم المهرجان .

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