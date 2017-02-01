ريال مدريد يحدد 70 مليون يورو لضم مارسيال نجم مانشستر يونايتدالأربعاء، 1 فبراير 2017 12:37 ص
يخطط نادي ريال مدريد للدخول بقوة في موسم الانتقالات الصيفيّ المقبل، بعدما تنتهي فترة ايقافه من عقد صفقات، حسب قرار الإتحاد الدولي لكرة القدم، حيث من المتوقع أن يبرم عملاق الدوري الإسباني صفقات من العيار الثقيل من أجل المنافسة كعادته على كل الألقاب.
وأكدت تقارير صحفية عديدة، وضع الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق الملكي، عينه على ضم مواطنه جناح مانشستر يونايتد، أنتوني مارتيال، حيث يرى في قدراته الكثير الذي سيفيد الفريق حسب طريقة لعبه.
ومن المرجح أن تصل قيمة الصفقة المرجحة الى نحو 70 مليون يورو، ومن المتوقع أن يتم تمويل جانب كبير منها من عائد بيع المهاجم الإسباني الدوليّ، الفارو موراتا.
ويعاني مارتيال صاحب الـ21 عاما، من صعوبات في الحصول على فرصة للمشاركة مع الشياطين الحمر هذا الموسم، تحت قيادة البرتغالي خوزيه مورينيو، حيث خاض حتى الآن هذا الموسم، 9 مباريات كأساسي بالبريميرليج، و4 مباريات كاحتياطي، وسجل هدفين فقط، مع أنه كان هداف الفريق الموسم الفائت في أولى مواسمه معه.
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