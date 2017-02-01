قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إنه يأمل في زيادة عدد الفصائل المسلحة الموقعة على اتفاق الهدنة في سوريا قريبا بفضل وساطة الأردن.

وأضاف لافروف اليوم الأربعاء، أن الدعوة الموجهة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس في موسكو لا تزال سارية، وفقًا لوكالة “رويترز” الإخبارية.

وذكر لافروف في مؤتمر عقد في أبو ظبي أن روسيا تشعر بالامتنان بأن الجانبين قبلا الدعوة من حيث المبدأ، ولم يعط أي موعد لهذا الاجتماع، الذي أعلنته وزارة الخارجية الروسية لأول مرة في سبتمبر.