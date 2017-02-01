 Moheet on google
الأربعاء 1 فبراير 2017 12:05 مساءً
روابط سريعة
بالصورة.. العلم الأمريكي على أرض مطار "مهرآباد" الإيراني
علم أمريكا على أرض مطار طهران

بالصورة.. العلم الأمريكي على أرض مطار "مهرآباد" الإيراني

الأربعاء، 1 فبراير 2017 12:30 م
متابعات

تناقلت وكالات الأنباء الإيرانية، صورة لعلم الولايات المتحدة الأمريكية، على أرض أحد حواجز التفتيش في مطار “مهرآباد” الداخلي في العاصمة طهران، وقد رفع فوقه العلم الإيراني.

وأضافت الوكالات، إنه تم وضع العلم للتعبير عن الاعتراض على قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حظر دخول مواطني 7 دول إسلامية، من بينها إيران، الأراضي الأمريكية.

وكانت طهران وصفت القرار الأمريكي بأنه عنصري ويناقض اتفاقيات حقوق الإنسان، متعهدة بالرد بالمثل.
وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قد أعلن أن بلاده قررت تعليق منح تأشيرات الدخول إلى الأراضي الإيرانية للأمريكيين، ردا على منع الإيرانيين من زيارة الولايات المتحدة.

ولم يستبعد الوزير بعض الإعفاءات من هذا الحظر، موضحا أن وزارة الخارجية الإيرانية ستتخذ القرار حول كل حالة استثنائية.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3