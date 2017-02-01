تناقلت وكالات الأنباء الإيرانية، صورة لعلم الولايات المتحدة الأمريكية، على أرض أحد حواجز التفتيش في مطار “مهرآباد” الداخلي في العاصمة طهران، وقد رفع فوقه العلم الإيراني.

وأضافت الوكالات، إنه تم وضع العلم للتعبير عن الاعتراض على قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حظر دخول مواطني 7 دول إسلامية، من بينها إيران، الأراضي الأمريكية.

وكانت طهران وصفت القرار الأمريكي بأنه عنصري ويناقض اتفاقيات حقوق الإنسان، متعهدة بالرد بالمثل.

وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قد أعلن أن بلاده قررت تعليق منح تأشيرات الدخول إلى الأراضي الإيرانية للأمريكيين، ردا على منع الإيرانيين من زيارة الولايات المتحدة.

ولم يستبعد الوزير بعض الإعفاءات من هذا الحظر، موضحا أن وزارة الخارجية الإيرانية ستتخذ القرار حول كل حالة استثنائية.