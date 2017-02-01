أكد مركز حميميم الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا، أنه مستمر في إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان سوريا.

وأوضح المركز - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء، أنه أجرى 8 حملات إنسانية خلال الساعات الـ24 الماضية، في حلب واللاذقية وجرمانا، تم في إطارها إيصال 7ر5 طن من المساعدات الإنسانية لـ4037 شخصا.

وأضاف البيان أنه تم توزيع أكثر من 2ر3 طن من الخبز و1000 وجبة غذاء ساخنة، و400 حصة غذائية لسكان جرمانا وأحياء الفرقان، والجابرية، والسكري، والبلاط، والشيخ طه في حلب.

وأشار البيان إلى أن طائرات شحن روسية قامت بعملية إنزال 8ر20 طن من المساعدات الإنسانية الأممية، التي تلقتها السلطات السورية في وقت سابق إلى مناطق بمدينة دير الزور السورية، مشيرا إلى عدم إجراء أية حملات إنسانية في سوريا من قبل دول أخرى خلال الساعات الـ24 الأخيرة.