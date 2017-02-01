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شاهد.. أحمد الفيشاوي يصور «الشيخ جاكسون» في رومانيا
أحمد الفيشاوي

شاهد.. أحمد الفيشاوي يصور «الشيخ جاكسون» في رومانيا

الأربعاء، 1 فبراير 2017 12:31 م

يواصل الفنان أحمد الفيشاوى تصوير المشاهد الأخيرة من فيلم “الشيخ جاكسون” فى رومانيا مع المخرج عمرو سلامة.

ونشر الفيشاوى على صفحته على “فيس بوك” صورة من كواليس الفيلم وعلق “من فيلم الشيخ جاكسون مش من هوتل ترانسلفينيا علشان محدش يتلغبط بس”.

من المعروف أن الفيشاوى يجسد دور شيخ فى الفيلم لكنه فى نفس الوقت عاشق لمايكل جاكسون واغانيه، ومن المتوقع أن يحدث الفيلم ضجة كبيرة فور طرحه فى الأسواق. وعلى صعيد آخر يعرض لأحمد الفيشاوى الآن في السينما فيلم “القرد بيتكلم”.

الشيخ جاكسون

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