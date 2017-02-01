شهدت الأحياء المحررة المحاذية لنهر دجلة في الجانب الشرقي لمدينة الموصل (شمال)، الأربعاء، موجة نزوح كبيرة للمدنيين، فراراً من القصف الصاروخي المتواصل الذي ينفذه تنظيم “داعش” الإرهابي على أحيائهم من الجانب الغربي للمدينة.

وقال العميد عمران محمد في قوات الرد السريع (تابعة للداخلية)، إن “مئات العائلات تركت منازلها في أحياء (الضباط والمالية والبعث والشرطة والنصر) شمال شرقي الموصل وتوجهت نحو الاحياء الشرقية، على أمل إيجاد مأوى لها”، مؤكداً ان “أكثر من 150 مقذوفة صاروخية سقطت على تلك الأحياء خلال الساعات 72 الماضية وتسببت بمقتل وإصابة عدد من المدنيين العزل بينهم أطفال ونساء”.

وأضاف أن “الوضع الأمني في الأحياء المحررة تدهور مرة أخرى بعد ان كثف التنظيم من عمليات قصفه الصاروخية”.

وعلى صعيد آخر، أكد المقدم الطيار داؤود الهاشمي في القوة الجوية العراقية تنفيذ طائرات الـ 16 العراقية غارات على مواقع “داعش” في الجانب الأيمن للموصل (الغربي).

وقال الهاشمي، أنه “بالتنسيق مع قيادة التحالف الدولي وجهت الطائرات العراقية فجر اليوم الأربعاء 4 غارات جوية استهدفت خلالها منزلين في حي النجار غربي الموصل يتخذهما التنظيم لتجمع مقاتليه وتخزين الطعام والوقود”، مبيناً ان “الغارات اسفرت عن مقتل واصابة جميع المسلحين الذين كانوا في موقع الحدث، وتدمير المنزلين بالكامل”.

وأضاف، أن “عناصر التنظيم ينتشرون بكثرة في الجانب الأيمن للموصل الذي أصبح معقلهم الأخير في المدينة إلا ان كثرة المدنيين يعيق من عمليات استهدافهم”.