رفعت روسيا رسوم تصدير النفط ابتداء من اليوم الأربعاء بمقدار 10.4 دولار للطن الواحد.

وبحسب وثائق وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فإن الرسوم المفروضة على الطن الواحد من النفط الروسي المصدر ستصبح 89.5 دولار، مرتفعة من مستوى 79.1 دولار الذي كانت عليه خلال يناير/كانون الثاني الماضي.

وأفادت وزارة المالية الروسية، في وقت سابق، أن متوسط ​​سعر نفط “يورالس” الروسي، للفترة من 15 ديسمبر/كانون الأول 2016 إلى 14 يناير/كانون الثاني 2017، بلغ 52.53 دولار للبرميل، ما يعادل 383.5 دولار للطن.

وستزيد رسوم تصدير النفط “عالي اللزوجة” ابتداء من الفترة آنفة الذكر، إلى 13.9 دولار من 12 دولارا للطن خلال يناير/كانون الثاني الماضي. بينما سيحافظ نفط شرق سيبيريا، ونفط حقول بحر قزوين، على معدلات الرسوم السابقة دون تغيير لتبقى أقل من 76 دولار.