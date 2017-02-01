انتقدت الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة حظراً مؤقتاً فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دخول مواطني ليبيا وست دول أخرى، إلى الولايات المتحدة مما يشكك في إمكانية حضور مؤتمر رفيع المستوى بشأن ليبيا مقرر في واشنطن في منتصف الشهر الجاري.

وأغضب الحظر بعض الليبيين وبينهم طلبة يدرسون أو يخططون للدراسة في الولايات المتحدة. ووصف محمد سيالة وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني القرار بأنه غير عادل وينبغي مراجعته.

وأضاف في مقابلة مع التلفزيون الليبي إن هذه الأفعال تمثل تمييزاً عنصرياً على أساس الدين ولا تراعي حقوق الإنسان.

وجاء الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في وقت تكتنف فيه حالة ضبابية السياسة الأمريكية تجاه ليبيا الغارقة في الفوضى عقب الانتفاضة على معمر القذافي.

وحظيت حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة بدعم قوي من إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لكنها ما زالت تحاول بسط نفوذها في طرابلس وباقي أنحاء ليبيا.