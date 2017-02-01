الجيش السوري يدمر دبابة وعربة لـ"داعش" بريف دمشقالأربعاء، 1 فبراير 2017 12:23 ص
أطلقت وحدة من الجيش السوري، رمايات نارية على محور تحرك ونقاط تسلل مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم (داعش) المدرج على لائحة الإرهاب الدولية، شرق مطار السين بريف دمشق الشمالي الشرقي.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” عن مصدر عسكري قوله اليوم الأربعاء: “إن وحدة من الجيش دمرت دبابة وعربة مزودة برشاش لتنظيم (داعش) وقضت على عدد من عناصره في ضربات مركزة على محاور تحركهم شرق مطار السين”.
ويتكبد تنظيم “داعش” خسائر كبيرة في إطار العمليات العسكرية للجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة، وإسناد الطيران الحربي لاجتثاث المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم (داعش) في ريف دمشق الشرقي والشمالي الشرقي، وقطع خطوط وطرق إمداده عبر البادية.
ومن ناحية أخرى، أعلنت لجان التنسيق المحلية السورية مقتل 52 شخصا أمس نتيجة القصف والاشتباكات فى عدة مناطق فى سوريا بينهم 3 أطفال و4 نساء.
وأفادت اللجان؛ حسبما ذكرت قناة “الحرة” الأمريكية اليوم بأن القوات النظامية قصفت بعنف مناطق فى غوطة دمشق الشرقية، وفى ريفى إدلب وحماة وسط اشتباكات عنيفة مع مسلحي المعارضة”.
ومن جانبه، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، مقتل عدد من مسلحي المعارضة فى اشتباكات عنيفة مع مسلحين موالين لتنظيم “داعش” فى ريف درعا، بينما قال التلفزيون الرسمي السوري: “إن القوات النظامية سيطرت على تلال محيطة بمطار “التيفور” العسكري فى ريف حمص بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحي “داعش”“، مضيفا أن القوات النظامية قتلت عددا من مسلحي التنظيم داخل مدينة دير الزور وفى محيط مطارها العسكري، كما دمرت لهم عتادا حربيا فى منطقة جبل “الثردة”.
وقد أفادت مصادر محلية سورية -فى وقت سابق- بمقتل 11 عنصرا من فصائل المعارضة وإصابة العشرات، وذلك خلال هجوم شنه مسلحو “داعش” على أطراف بلدة “عين ذكر” في منطقة وادي اليرموك في درعا جنوب سوريا.
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