صرح المتحدث الإعلامي لهيئة موانيء البحر الأحمر ملاك يوسف ، بأن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة “مصرجاز” و على متنها 6 آلاف و 500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودي ، فيما يشهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة SIBA STAR وعلى متنها 2500 طن حديد متجهة إلى جدة .

وأوضح ملاك - في بيان صادر اليوم الأربعاء أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة African Robin وعلى متنها 31 ألف طن ألومنيوم قادمة من استراليا ، فيما تغادر السفينة Nikiforosوعلى متنها 40 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند ، و السفينة “بوسيدون اكسبريس” و على متنها 214 راكبا و101 شاحنة و 4 سيارات ، و السفينة “الحسين” و على متنها 33 شاحنة و 10 ركاب ، و السفينة “الحرية” و على متنها 76 شاحنة و 6 ركاب .

وأشار المتحدث إلى أن الميناء شهد بالأمس استقبال العبارة “مسرة ” وعلى متنها 274 راكبا و 12 شاحنة و 12 سيارة ، و السفينة “بوسيدون إكسبريس” وعلى متنها 107 ركاب و107 شاحنات و السفينة “الحسين” و على متنها 16 شاحنة و 10 ركاب .

وأضاف أن ميناء نويبع يشهد اليوم استقبال العبارة “سينا ” وعلى متنها 253 راكبا و 3 برادات و سيارة و 2 باص جيت ، فيما تغادر العبارة “برنسيسة” وعلى متنها 27 راكبا و السفينة “بريدج ” وعلى متنها 38 برادا و 6 تريلات ، بينما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة “سينا ” و على متنها 184 راكبا و 14 برادا و 3 تريلات و 3 سيارات ، و العبارة “برنسيسة ” و على متنها 84 راكبا ، و السفينة “بريدج ” وعلى متنها 3 برادات و4 تريلات ، فيما غادرت العبارة “برنسيسة ” و على متنها 47 راكبا والعبارة “سينا ” و على متنها 232 راكبا و 20 برادا و 10 تريلات و سيارة و 440 طرد سمك ، و السفينة “بريدج ” و على متنها 37 برادا .