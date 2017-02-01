انتقد البيت الأبيض الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لتأخيرهم التصويت على اثنين من الأسماء المثيرة للجدل اختارهما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشغل منصبين وزاريين بإدارته الجديدة، وذلك من خلال عدم حضور لجنة التصويت .

ووصف سين سبيسر المتحدث الصحفي باسم ترامب هذا التحرك بالمثال الشائن على العرقلة الحزبية.

وقال سبيسر، وفقا لصحيفة “ذا هيل” الامريكية، إن عرقلة تعيين هذين المرشحين المتسمين بالكفاءة بسبب مقاطعة الديمقراطيين للجنة التصويت هو أمر شائن وإن مجرد فكرة عدم حضورهم لهذه الاجتماعات أمر مهين .

وقاطع الديمقراطيون في اللجنة المالية بمجلس الشيوخ عملية التصويت للموافقة على اختيار ترامب لتوم برايس وزيرا للصحة والخدمات الإنسانية، ولستيفن منوتشين وزيرا للخزانة.

وجذبت الشخصيتين التعليقات حول صفقاتهما المالية وطالبهما اعضاء الحزب الديمقراطي بتزويدهما بمزيد من المعلومات قبل ترشيحهما.