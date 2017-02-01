أعادت السلطات المصرية، صباح الأربعاء، إغلاق معبر رفح البري بعد أربعة أيام متتالية من الفتح الاستثنائي من السبت إلى الثلاثاء لسفر الحالات الإنسانية وعبور العالقين في الاتجاهين.

وقالت هيئة المعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني إن 2624 مسافر تمكنوا من مغادرة القطاع خلال الأيام الأربعة، من الحالات الإنسانية المسجلة في كشوفات وزارة الداخلية وحملة الجوازات المصرية والتنسيقات المصرية. كما جاء بوكالة “معا” الفلسطينية

ولفتت الهيئة في إحصائية صادرة عنها إلى أن صالة الوصول من المعبر استقبلت 3095 مسافر عالق، بينما أرجعت السلطات المصرية 203 مسافر ومنعتهم من السفر خلال 4 أيام.

يشار إلى أن آلاف المسجلين في كشوفات وزارة الداخلية من الحالات الإنسانية ما زالوا ينتظرون دورهم في السفر، ويأملون في إعادة فتح المعبر في القريب العاجل ليمكنوا من مغادرة القطاع وقضاء حوائجهم المُعطلة.