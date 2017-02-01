تأهب إسرائيلي لإخلاء "عمونا" وسط مخاوف من المواجهة مع المستوطنينالأربعاء، 1 فبراير 2017 12:24 ص
دفع الاحتلال الإسرائيلي بأعداد كبيرة من عناصر الجيش والشرطة تقدر بنحو 3 آلاف جندي وسط الضفة الغربية المحتلة، وذلك تمهيدا لإخلاء بؤرة “عمونا” الاستيطانية اليوم الأربعاء، تحسبا لوقوع مواجهات مع المستوطنين وقت الإخلاء.
ونصبت قوات الاحتلال حواجز حول المنطقة لمنع وصول نشطاء من اليمين المتطرف إليها، ووزعت بيانا تطلب فيه من المستوطنين إخلاء المستوطنة، وفي المقابل وزع المستوطنون بيانا قالوا فيه إنهم سيقاومون عملية الإخلاء ولكن بطرق سلمية، وأشعل العشرات من الفتية المستوطنين النار بالإطارات وقطعوا الطرق داخل البؤرة وسط حالة ترقب لبدء الإخلاء.
وأشارت مواقع عبرية إلي أن عددا من الوزراء من ضمنهم وزير الزراعة اوري ارائيل من حزب “البيت اليهودي”، وكذلك أعضاء كنيست وصلوا إلى المستوطنة منذ صباح اليوم، وبالرغم من تصريحاتهم التي تفيد بأنه يجب احترام قرار المحكمة العليا، إلا أنها حملت تحريضا على عملية الإخلاء والتي اعتبروها أنها صعبة جدا، في الوقت الذي طالب البعض منهم ببناء مئات الوحدات الاستيطانية مقابل كل وحدة استيطانية في هذه المستوطنة.
وفي محاولة لإرضاء المستوطنين، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه أفيجدور ليبرمان المصادقة على بناء 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة بالضفة، ليضاف العدد إلى 2500 وحدة صودق عليها الأسبوع الماضي بعدي تولي ترامب رئاسة الولايات المتحدة.
وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد قررت إخلاء “عمونا” مؤخرا كونها مقامة على أرض بملكية فلسطينية خاصة، لكن يجري التأجيل في كل مرة.. حيث وافقت المحكمة العليا الإسرائيلية على التأجيل بعد تعهد خطي من مستوطني “عمونا” بالإخلاء الطوعي والذي تحدد اليوم، ولكن المستوطنين تراجعوا عن موقفهم ويقومون منذ عدة أيام بالتحضير لمواجهة الإخلاء بدعم من أعضاء كنيست من أحزاب اليمين في حكومة نتنياهو.
وتحاول الحكومة الإسرائيلية الالتفاف على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بخصوص هذه المستوطنة من خلال إدراجها في قانون ما يسمى “التسويات”، والذي يعني شرعنة البؤر الاستيطانية، وخوفا من أزمة حقيقية في الائتلاف الحكومي خرجت هذه المستوطنة من القانون.
وتأتي المقارنة بين بؤرة “عمونا” الاستيطانية الصغيرة، والتي يسكنها نحو 42 عائلة من المستوطنين، والتي استغرقت كل هذا الوقت لتنفيذ قرار الإخلاء،
وقد يراوغ الاحتلال في النهاية ولا يخليها، وبين ما حدث في بلدة أم الحيران في النقب وكيف هدمت إسرائيل منازلها وطردت سكانها الفلسطينيين في هذا الطقس شديد البرودة وقتلت المدرس يوسف أبو القعيان.
-
"أتوبيس دوت كوم" بمعرض الكتاب لتوعية الأطفال بجرائم الإنترنت
قدم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع الهيئة العامة المصرية للكتاب (أتوبيس دوت كوم) داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب أمام ( بوابة 6 ) ، ينظم من خلاله ندوات ...Mon, 30 Jan 2017 17:05:46 GMT
-
قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
-
تعرف على أسعار الدولار اليوم الأربعاء بالسوق الرسمي المصري
قدم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع الهيئة العامة المصرية للكتاب (أتوبيس دوت كوم) داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب أمام ( بوابة 6 ) ، ينظم من خلاله ندوات ... ...Wed, 01 Feb 2017 07:44:55 GMT
-
تشديدات أمنية بمحيط النادي الأهليWed, 01 Feb 2017 07:17:11 GMT
-
تجديد حبس عضوين بخلية "حازمون" الإرهابية بالسويس 15 يوما
قررت محكمة جنايات السويس ، للمرة الثانية تجديد حبس عضوين بخلية ” حازمون ” المتهمين بمحاولة سفرهما إلي سوريا للإنضمام إلى تنظيم داعش الإرهابى ، لمدة 15 يوما على ذمة ...Wed, 01 Feb 2017 08:14:45 GMT
-
«التعديل الوزاري» على طاولة السيسي.. خلال ساعات
قالت مصادر حكومية، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، سيعرض قائمة الوزراء الذين استقر على تغييرهم على الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الساعات المقبلة. ...Wed, 01 Feb 2017 08:14:45 GMT
-
الإسكان: 924 حاجزاً بالإعلان الثامن للإسكان الاجتماعى حولوا للمدن الجديدة
قال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن 924 حاجزاً بالإعلان الثامن للإسكان الاجتماعى، تقدموا بطلبات تحويل للمدن الجديدة التابعة ...Wed, 01 Feb 2017 09:45:09 GMT
-
بالصور.. ميدو: كوبر «عشرة عمر»
نشر المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي “وادي دجلة” صورة له بأحد المباريات الأوروبية التي شارك بها مع فريق “اياكس امستردام” الهولندي تجمعه مع المدير الفني ...Wed, 01 Feb 2017 07:44:55 GMT
-
وصول آخر دفعة من مهجّري "وادي بردى" إلى إدلب
وصلت آخر دفعة من المهجرين من وادي بردى بريف العاصمة السورية الثلاثاء، إلى محافظة إدلب شمال غربي البلاد، بحسب مراسل الأناضول. وضمت القافلة المؤلفة من 19 حافلة 70 مصابا ...Wed, 01 Feb 2017 06:02:02 GMT