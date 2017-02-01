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مجلس الأمة الكويتي يعقد جلسة غدا لمناقشة التركيبة السكانية وتوظيف العمالة الوافدة
مجلس الأمة الكويتي

مجلس الأمة الكويتي يعقد جلسة غدا لمناقشة التركيبة السكانية وتوظيف العمالة الوافدة

الأربعاء، 1 فبراير 2017 12:22 م
وكالات

يعقد مجلس الأمة الكويتي،جلسة غدا الخميس ، لمناقشة التركيبة السكانية وتوظيف العمالة الوافدة واستيضاح سياسة الحكومة في هذا الصدد.

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم قد تسلم طلبًا موقعًا من عشرة نواب لعقد جلسة خاصة بشأن العمالة الوافدة وتم تحديد الغد موعد لعقد الجلسة.

وكان رئيس مجلس الأمة قد رفع جلسة مجلس الأمة العادية التكميلية، اليوم/الأربعاء/؛ إثر عدم اكتمال النصاب على أن تعقد الجلسة العادية المقبلة في 14 فبراير الجاري.

وقبل رفع الجلسة كان من المقرر مناقشة تقريري لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن طلبي النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد نبيل الفضل والنائب الدكتور وليد الطبطبائي.

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