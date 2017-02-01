رئيس «شركة السكر»: مليون طن فجوة بين الاستهلاك والانتاجالأربعاء، 1 فبراير 2017 12:17 م
أكد المحاسب محمد عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاميلية، أن الفجوة بين الاستهلاك وانتاج السكر في مصر تبلغ حوالي مليون طن، مشيرا إلى مصر تنتج سكر حوالي2,3 مليون طن وتستهلك 3,3 مليون طن سنويا.
وشدد عبد الرحيم من خلال تصريحات على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الأربعاء، على ضرورة سد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك من خلال توفير العملة الاجنبية للاستيراد وتوفير الكميات مع مراعاة أسعار البورصات العالمية، مؤكدا أن انتاج المصانع من السكر في مصر يتراوح ما بين 8800 إلى 9000 طن سكر يوميا.
وأعلن أن المستهدف من معدلات توريد القصب هو 10 مليون طن لإنتاج مليون و100 ألف طن سكر سنويا، مؤكدا أن معدلات التوريد الحالية مليون و710 ألف طن قصب وينتج حوالي 170 ألف طن سكر خلال الموسم.
وأضاف ان صناعة السكر موسمية تبدأ من أواخر ديسمبر حتى مايو من كل عام.
-
"أتوبيس دوت كوم" بمعرض الكتاب لتوعية الأطفال بجرائم الإنترنت
قدم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع الهيئة العامة المصرية للكتاب (أتوبيس دوت كوم) داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب أمام ( بوابة 6 ) ، ينظم من خلاله ندوات ...Mon, 30 Jan 2017 17:05:46 GMT
-
قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
-
تعرف على أسعار الدولار اليوم الأربعاء بالسوق الرسمي المصري
قدم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع الهيئة العامة المصرية للكتاب (أتوبيس دوت كوم) داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب أمام ( بوابة 6 ) ، ينظم من خلاله ندوات ... ...Wed, 01 Feb 2017 07:44:55 GMT
-
تشديدات أمنية بمحيط النادي الأهليWed, 01 Feb 2017 07:17:11 GMT
-
تجديد حبس عضوين بخلية "حازمون" الإرهابية بالسويس 15 يوما
قررت محكمة جنايات السويس ، للمرة الثانية تجديد حبس عضوين بخلية ” حازمون ” المتهمين بمحاولة سفرهما إلي سوريا للإنضمام إلى تنظيم داعش الإرهابى ، لمدة 15 يوما على ذمة ...Wed, 01 Feb 2017 08:14:45 GMT
-
«التعديل الوزاري» على طاولة السيسي.. خلال ساعات
قالت مصادر حكومية، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، سيعرض قائمة الوزراء الذين استقر على تغييرهم على الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الساعات المقبلة. ...Wed, 01 Feb 2017 08:14:45 GMT
-
الإسكان: 924 حاجزاً بالإعلان الثامن للإسكان الاجتماعى حولوا للمدن الجديدة
قال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن 924 حاجزاً بالإعلان الثامن للإسكان الاجتماعى، تقدموا بطلبات تحويل للمدن الجديدة التابعة ...Wed, 01 Feb 2017 09:45:09 GMT
-
بالصور.. ميدو: كوبر «عشرة عمر»
نشر المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي “وادي دجلة” صورة له بأحد المباريات الأوروبية التي شارك بها مع فريق “اياكس امستردام” الهولندي تجمعه مع المدير الفني ...Wed, 01 Feb 2017 07:44:55 GMT
-
وصول آخر دفعة من مهجّري "وادي بردى" إلى إدلب
وصلت آخر دفعة من المهجرين من وادي بردى بريف العاصمة السورية الثلاثاء، إلى محافظة إدلب شمال غربي البلاد، بحسب مراسل الأناضول. وضمت القافلة المؤلفة من 19 حافلة 70 مصابا ...Wed, 01 Feb 2017 06:02:02 GMT