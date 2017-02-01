أكد المحاسب محمد عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاميلية، أن الفجوة بين الاستهلاك وانتاج السكر في مصر تبلغ حوالي مليون طن، مشيرا إلى مصر تنتج سكر حوالي2,3 مليون طن وتستهلك 3,3 مليون طن سنويا.

وشدد عبد الرحيم من خلال تصريحات على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الأربعاء، على ضرورة سد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك من خلال توفير العملة الاجنبية للاستيراد وتوفير الكميات مع مراعاة أسعار البورصات العالمية، مؤكدا أن انتاج المصانع من السكر في مصر يتراوح ما بين 8800 إلى 9000 طن سكر يوميا.

وأعلن أن المستهدف من معدلات توريد القصب هو 10 مليون طن لإنتاج مليون و100 ألف طن سكر سنويا، مؤكدا أن معدلات التوريد الحالية مليون و710 ألف طن قصب وينتج حوالي 170 ألف طن سكر خلال الموسم.

وأضاف ان صناعة السكر موسمية تبدأ من أواخر ديسمبر حتى مايو من كل عام.