"الزراعة" تعلن عن حزمة الإجراءات الوقائية للسيطرة على مرض الحمى القلاعيةالأربعاء، 1 فبراير 2017 10:37 ص
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن حزمة من الإجراءات الوقائية التي قامت بها الهيئة العامة للخدمات البيطرية للسيطرة وعدم انتشار مرض الحمى القلاعية.
وذكرت الوزارة - في بيان لها اليوم - أنه تم عقد ندوات توعية بالمحافظات المختلفة لإرشاد المربين بالطرق الخاصة بالتعامل مع المرض من خلال أطباء الإرشاد بالمديريات والإدارات البيطرية المختلفة، فضلا عن طرق الإبلاغ والعزل والعلاج والتحصين في نطاق بؤرة الإصابة واتخاذ إجراءات الأمان الحيوي.
وأوضح البيان أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسيطرة على الأسواق بالتنسيق مع المحافظين والمجالس المحلية كذلك السيطرة على منع حركة الحيوانات وانتقالها خلال فترة انتشار المرض.
ونبهت الوزارة المربين بعدم شراء عجول من أسواق الحيوانات الحية خاصة مجهولة المصدر منها (المهربة) وعدم دخولها على القطعان الأبعد عزلها منفصلة لمدة 21 يوما وتطبيق البرامج التحصينية عليها واتخاذ إجراءات الأمان الحيوي، كذلك المداومة على تنظيف الأرضيات وتطهيرها بصفة دورية لتقليل العمل الفيروسي للمرض.
وأشارت الوزارة إلى أن برامج التحصين الحقلي حول بؤر الإصابة تتم في نطاق نصف قطر (10) كم، وأن برنامج التحصين الدوري الروتيني يتم كل 4 شهور للحلاب و6 شهور للتسمين، للتحصين ضد المرض.
وأوضح البيان أنه في حال الاشتباه بوجود بؤر يتم سحب العينات لفحصها بمعامل معهد بحوث صحة الحيوان للتأكد من نوع عترة المرض وكذلك عزل وعلاج الحالات المرضية لمنع العدوى كذلك تنظيف وتطهير مكان التربية والتخلص الصحي والآمن من النافق، مع تطهير الأرضيات والمساقى والعلاقات بصفة يومية.
وأكدت أنه يتم أيضا عمل تحري وبائي في نطاق البؤرة للوقوف على حقيقة الوضع وسبب البؤرة ومدى انتشارها لتحديد الإجراءات الوقائية المناسبة، كذلك غلق أسواق الحيوانات الحية لمنع انتشار المرض حتى انتهاء أعمال التحصين.
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