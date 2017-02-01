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زغروتة حلوة.. هل تزوج عمرو دياب دينا الشربيني؟
الفنانة دينا الشربيني

زغروتة حلوة.. هل تزوج عمرو دياب دينا الشربيني؟

الأربعاء، 1 فبراير 2017 12:19 م
كتب - متابعات

كشفت الكاتبة الصحفية، شهيرة النجار، عن مفاجأة قد تصدم الكثيريين، وهي زواج الفنان الكبير عمرو دياب، بالممثلة الشابة دينا الشربيني.
والنجار كتبت على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، - بحسب الدستور - “انفراد عمره 8 أيام، زواج عمرو دياب من ممثله درجة ثانية خارجة من السجن من عام ونصف”.
وأردفت: “المفاجأة دينا الشربيني مراية الحب عامية يا ولاد زغروتة حلوة وبس الباقي احتفظ بيه لأوانه”.
ودينا الشربيني من مواليد 17 مارس 1985، ودرست دينا الإعلام في جامعة 6 أكتوبر، حيث بدأت حياتها الفنية عام 2006 كمذيعة في برنامج شبابيك الذي بث على قناة دريم.
وبعدها التحقت دينا بورشة تمثيل تحت إشراف مدربة التمثيل مروة جبريل، ودرست بعدها مخارج الألفاظ على يد الفنانة إيمان يونس.
وقبل فترة، قضت دينا الشربيني عاما في السجن في قضية حيازة مخدرات، كما دفعت 10 الآف جنيه غرامة، بعدما تم القبض عليها بعدما داهمت قوة من المباحث منزل عاطل بالزمالك، ووجدت الفنانة الشابة داخل المنزل، واعترفت حينها بحيازتها للمواد المخدرة.

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