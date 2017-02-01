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الزمالك يتسلم الملابس الجديدة فى الإمارات
الزمالك

الزمالك يتسلم الملابس الجديدة فى الإمارات

الأربعاء، 1 فبراير 2017 10:36 ص
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يتسلم مسئولو نادي الزمالك أطقم الملابس الجديدة من شركة جوما الإسبانية فى دولة الإمارات استعدادا للظهور بها لأول مرة فى مباراة السوبر أمام النادى الأهلى يوم 10 فبراير .

وظهر الزمالك بملابس مؤقتة من شركة جوما الإسبانية خلال المباريات الأخيرة لكن الزى الرسمى و الدائم سيظهر لأول مرة فى مباراة السوبر أمام الأهلى .

ويتسلم الزمالك جزء من الملابس الجديدة فى دولة الإمارات للظهور بها أمام الأهلى على أن تصل باقى شحنة الملابس إلى القاهرة فى وقت لاحق .

ويسافر أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الزمالك والمشرف العام على فريق الكرة و خالد رفعت مدير التسويق إلى الإمارات خلال الساعات القادمة للتجهيز لاستقبال البعثة البيضاء واستلام الملابس الجديدة .

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