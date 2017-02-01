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«إكرامي» يقدم روشتة للحضري قبل مباراة «بوركينا فاسو».. فيديو
عصام الحضري‎

«إكرامي» يقدم روشتة للحضري قبل مباراة «بوركينا فاسو».. فيديو

الأربعاء، 1 فبراير 2017 10:25 ص
متابعات

توجّه الكابتن إكرامي “وحش أفريقيا” بعدة نصائح إلى حارس المنتخب الوطني عصام الحضري، في ليلة مواجهة منتخب بوركينا فاسو في قبل نهائي إفريقيا قائلًا: لابد أن تلتزم بنفس الأداء الذي قدّمته من قبل في المباريات السابقة.

وأضاف “إكرامي” خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، أنه يعلم جيدًا أن أعصاب الحضري هادئة للغاية، هذا بالإضافة إلى قوة الثلاثي “علي جبر، أحمد فتحي، أحمد حجازي”، موضحًا أن هناك مشكلة كبيرة ستواجه الحضري وهي طول القامة بالنسبة للاعبي المنتخب المنافس.

وتابع قائلًا: خلي بالك من رأسي الحربة سواء الأساسي أو الاحتياطي، وبلاش تمسك الكرة إلعبها بالبوكس.



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