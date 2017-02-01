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رضا فرحات: رفع 480 ألف طن من شوارع الإسكندري
اللواء رضا فرحات - محافظ القليوبية

رضا فرحات: رفع 480 ألف طن من شوارع الإسكندري

الأربعاء، 1 فبراير 2017 10:13 ص
كتب - عبد الرحمن دياب

قال اللواء رضا فرحات محافظ الإسكندرية، إنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتسوية المديونية المستحقة للشركة المكلفة بإدارة منظومة جمع ونقل المخلفات البيئية الصلبة لحل مشكلة النظافة التى عانت منها المحافظة بالفترة الأخيرة.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون”، المذاع على شاشة أون تي في، اليوم الأربعاء، أنه يتابع إدارة منظومة جمع و نقل المخلفات البيئية الصلبة من المناطق السكنية و الشوارع بنفسه ، كاشفا عن أنه تم رفع 480 ألف طن من شوارع الإسكندرية ، والدفع بـ15 عربة جديدة لإجراء دورات الرفع.

وألمح محافظ الإسكندرية إلى أنه تم فتح باب القيد للشركات النظافة لتعقد معها بعد إنتهاء العقد المبرم مع شركة نهضة مصر للنظافة، لافتا إلى أنه خلال 6 شهور ستتم إنهاء أزمة القمامة بالإسكندرية بشكل كامل.

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