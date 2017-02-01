وزيرالبترول :رفع كفاءة البنية الأساسية وتطويرالموانئ أهم أولويات الوزارةالأربعاء، 1 فبراير 2017 10:26 ص
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية وتطوير الموانئ البترولية أحد أهم المحاورالرئيسية لبرنامج عمل الوزارة فى إطار برنامج عمل الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة ،مشدداً على أهمية تعظيم الاستفادة من البنية الأساسية والتسهيلات الإنتاجية المتاحة والمتمثلة فى شبكات خطوط نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعى والاستغلال الاقتصادى الأمثل لهذه الموارد.
وأشار إلى الاستمرار فى إحلال وتطوير البنية الأساسية التى أنشئت فى الفترات السابقة لتواكب الخطط الحالية لتأمين احتياجات قطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى .
وأوضح الوزير أن استثمارات المشروعات الجارية والتى تم تنفيذها لتطوير البنية الأساسية والموانئ تبلغ حوالى 6ر5 مليار جنيه و587 مليون دولار ، وتتضمن مشروعات تم تنفيذها وأخرى جارية لمد خطوط نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعى ،بالإضافة إلى استثمارات مخصصة لخطوط إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء الجديدة ، كما أشار إلى أن الموانئ البترولية القائمة تشهد تطويراً ورفعاً للكفاءة من خلال عدد من المشروعات المنفذة والجارى تنفيذها حالياً بهدف استقبال ناقلات المنتجات البترولية المستوردة ( سولار - بوتاجاز - مازوت ) ذات الحمولات الأعلى،مما يسهم فى سرعة وتأمين إمداد السوق المحلى بهذه المنتجات ،فضلاً عن تخفيض التكاليف.
ومن أهم خطوط نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية التى تم تنفيذها، خط بوتاجاز وادى فيران رأس بكر وخط سولار ميدور الدخيلة المكس وإحلال وتجديد جانب من خط منتجات السويس مسطرد وازدواج خط المنتجات طنطا بنها ،ويتم حالياً تنفيذ مجموعة من الخطوط الجديدة ،تتضمن خط بوتاجاز أسيوط سوهاج وخط بوتاجاز رأس غارب أسيوط وخط مازوت التبين محطة كهرباء حلوان وخط خام السخنة الحفاير وادى حجول وإحلال وتجديد جانب من خط الخام شقير مسطرد .
وبالنسبة لخطوط نقل الغاز الطبيعى قال الوزير انه تم الانتهاء من المرحلة الثانية من خط النوباريةميت نما وخط استلام الغاز المستورد بالعين السخنة وخطى تغذية محطتى كهرباء غرب دمياط وشرم الشيخ ،كما نجح قطاع البترول فى الانتهاء من تنفيذ الخطة العاجلة لمد خطوط الغاز لتغذية محطات كهرباء العاصمة الجديدة وبنى سويف والبرلس فى زمن قياسى وقبل المواعيد المحددة ،كما يتم حالياً تنفيذ خطوط جديدة لتغذية محطات الكهرباء الجديدة وتضم خطوط العاصمة الإدارية دهشور والواسطى بنى سويف والجميل دمياط وخطوط تغذية محطة كهرباء السويس وجنوب حلوان و6 أكتوبر والمحمودية بالغاز الطبيعى .
كما شملت مشروعات البنية الأساسية تنفيذ عدد من مشروعات زيادة سعات تخزين الخام والمنتجات البترولية وتتضمن إنشاء 4 صهاريج كروية للبوتاجاز بسوهاج و7 صهاريج بالأسكندرية بسعة حوالى 15 ألف طن وإنشاء صهريج جديد بميناء الحمراء بسعة 630 ألف برميل وإنشاء صهاريج للبوتاجاز والمازوت ورصيف جديد لاستقبال المنتجات البترولية والغاز المسال بتسهيلات وميناء سوميد وإنشاء صهاريج تخزين للبوتاجاز والسولار المستورد ورصيف جديد بميناء العين السخنة لاستقبال المنتجات البترولية .
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