 Moheet on google
الأربعاء 1 فبراير 2017 09:42 صباحاً
روابط سريعة
محافظ القاهرة يعترف: لا تنسيق بين المديريات والوزارات
المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة‎

محافظ القاهرة يعترف: لا تنسيق بين المديريات والوزارات

الأربعاء، 1 فبراير 2017 10:09 ص

كشف المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، عن عدم التنسيق بين مديريات العاصمة، والوزارات المختصة.

أوضح المحافظ، في تصريحات صحفية له، أن هناك عددا من الحالات التي لا تشهد تنسيقا بين المديريات التابعة للمحافظة، والوزارات، مثل التنسيق بين مديرية الصحة والتأمين الصحى لحل المشكلات المتواجدة بمستشفيات التأمين الواقعة في نطاق المحافظة، أيضا المشكلات الناتجة في المدارس بسبب عدم تنسيق هيئة الأبنية التعليمية مع وزارة التربية والتعليم.

وشدد على مسئولى الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها والمتأخر تنفيذها كل في نطاقه، وذلك للانتهاء منها وفقا للجدول الزمنى المحدد لها.

وأكد المهندس عاطف عبدالحميد أن هناك مشروعات كثيرة متأخرة في المحافظة، نظرا لأن الأجهزة لا تنسق مع الوزارات التابعة لها، لافتا إلى أن المحافظة تتضرر من عدم التنسيق في تنفيذ المهام التي تختص بها.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3