محافظ القاهرة يعترف: لا تنسيق بين المديريات والوزاراتالأربعاء، 1 فبراير 2017 10:09 ص
كشف المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، عن عدم التنسيق بين مديريات العاصمة، والوزارات المختصة.
أوضح المحافظ، في تصريحات صحفية له، أن هناك عددا من الحالات التي لا تشهد تنسيقا بين المديريات التابعة للمحافظة، والوزارات، مثل التنسيق بين مديرية الصحة والتأمين الصحى لحل المشكلات المتواجدة بمستشفيات التأمين الواقعة في نطاق المحافظة، أيضا المشكلات الناتجة في المدارس بسبب عدم تنسيق هيئة الأبنية التعليمية مع وزارة التربية والتعليم.
وشدد على مسئولى الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها والمتأخر تنفيذها كل في نطاقه، وذلك للانتهاء منها وفقا للجدول الزمنى المحدد لها.
وأكد المهندس عاطف عبدالحميد أن هناك مشروعات كثيرة متأخرة في المحافظة، نظرا لأن الأجهزة لا تنسق مع الوزارات التابعة لها، لافتا إلى أن المحافظة تتضرر من عدم التنسيق في تنفيذ المهام التي تختص بها.
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