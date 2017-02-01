بدء اجتماع الحكومة لبحث الملفات الأمنية والاقتصاديةالأربعاء، 1 فبراير 2017 10:01 ص
بدأ منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات الأمنية والاقتصادية وتقارير الوزراء المختلفة.
جدير بالذكر، أن هذا الاجتماع يأتى قبل أيام قليلة من إعلان أسماء المرشحين بالتعديل الوزارى الجديد وإرسالها لمجلس النواب للتصويت عليها.
كان رئيس الوزراء قد عقد أمس الثلاثاء اجتماعا للجنة الوزارية للإنتاج تناول خلاله عدد من الملفات المتعلقة بمشروع 1،5 مليون فدان، وتقرير أرباح شركات قطاع الأعمال العام.
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