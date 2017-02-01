 Moheet on google
الأربعاء 1 فبراير 2017 09:49 صباحاً
روابط سريعة
بدء اجتماع الحكومة لبحث الملفات الأمنية والاقتصادية
المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء‎

بدء اجتماع الحكومة لبحث الملفات الأمنية والاقتصادية

الأربعاء، 1 فبراير 2017 10:01 ص

بدأ منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات الأمنية والاقتصادية وتقارير الوزراء المختلفة.
جدير بالذكر، أن هذا الاجتماع يأتى  قبل أيام قليلة من إعلان أسماء المرشحين بالتعديل الوزارى الجديد وإرسالها لمجلس النواب للتصويت عليها.
 
كان رئيس  الوزراء قد عقد أمس الثلاثاء اجتماعا للجنة الوزارية للإنتاج تناول خلاله عدد من الملفات المتعلقة بمشروع 1،5 مليون فدان، وتقرير أرباح شركات قطاع  الأعمال العام.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3