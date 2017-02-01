وزارة الدفاع بالفلبين تطلب إذنا للمساعدة في مكافحة المخدراتالأربعاء، 1 فبراير 2017 10:18 ص
طلبت وزارة الدفاع الفلبينية من الرئيس رودريجو دوتيرتي، اليوم الأربعاء، إصدار أمر للجيش بالمشاركة في الحرب على المخدرات، ومنح القوات السلطة لاعتقال أفراد الشرطة “المشاغبين”.
وكان دوتيرتي قال في كلمة أمام جنرالات الجيش يوم الثلاثاء: “إنه بحاجة إلى مساعدتهم في حربه على المخدرات ولاعتقال الفاسدين بالشرطة، وطلبت الوزارة من دوتيرتي جعل ذلك رسميًا”، حسبما نقلت وكالة “رويترز” الإخبارية.
وقالت الوزارة في بيان، إنها تريد “أمرًا رسميًا بخصوص هذه التوجيهات الرئاسية، ليكون سندًا قانونيًا لقواتنا”.
وأضافت: “على نفس المنوال ينبغي أيضًا صدور أمر رسمي لدعم التوجيهات الشفوية من الرئيس، باعتقال أفراد الشرطة المشاغبين”.
وكان قائد الشرطة الفلبينية أمر الشرطة بتعليق عملياتها في مكافحة المخدرات، في أعقاب مقتل رجل أعمال من كوريا الجنوبية على يد أفراد مارقين من شرطة مكافحة المخدرات.
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