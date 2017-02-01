قصف سوري يقضي على إرهابيين من جنسيات أجنبية في دير الزورالأربعاء، 1 فبراير 2017 10:05 ص
سقط عدد من القتلى والمصابين بين صفوف إرهابيي “داعش” بعضهم من جنسيات أجنبية خلال عمليات الجيش السوري المتواصلة على تجمعاتهم في مدينة دير الزور السورية.
وذكرت وكالة “سانا” السورية في دير الزور أن وحدة من الجيش قصفت بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ تجمعا لتنظيم “داعش” في محيط جبل الثردة بالريف الجنوبي ما أسفر عن تدمير آلية مزودة برشاش ثقيل ومقتل عدد من الإرهابيين.
كما قام الطيران الحربي السوري بتنفيذ غارات مكثفة على تجمعات وتحركات لتنظيم “داعش” في حي العمال ومحيط منطقة المقابر أدت إلى تدمير آليات مزودة بمدافع عيار 23 مم والقضاء على عدد من الإرهابيين.
إلى ذلك خاضت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة اشتباكات عنيفة مع مجموعات إرهابية لتنظيم “داعش” في قرية طابية جزيرة على الأطراف الشمالية لمدينة دير الزور أسفرت عن مقتل عدد من الإرهابيين بعضهم من جنسيات كويتية وعراقية ومن بينهم العراقي المدعو أبو جراح الكويتي ومجد خليل الجدعان وعبدالله جمال العفر ومجود حماد القريش ومالك قيس الجلال .
وفي قرية هجين بريف مدينة البوكمال تأكد مقتل 3 إرهابيين من تنظيم “داعش” أحدهم عراقي الجنسية جراء انفجار لغم زرعه أفراد المقاومة الشعبية في المنطقة الشرقية.
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