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تجديد حبس عضوين بخلية "حازمون" الإرهابية بالسويس 15 يوما
محاكمة ـ متهمين ـ محكمة‎

تجديد حبس عضوين بخلية "حازمون" الإرهابية بالسويس 15 يوما

الأربعاء، 1 فبراير 2017 09:54 ص
أ ش أ

قررت محكمة جنايات السويس ، للمرة الثانية تجديد حبس عضوين بخلية ” حازمون ” المتهمين بمحاولة سفرهما إلي سوريا للإنضمام إلى تنظيم داعش الإرهابى ، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات .

كانت تحقيقات النيابة العامة بالسويس أكدت أن المتهمين ” أحمد . ب ” و ” غريب . ط ” المنتمين لتنظيم ” داعش ” الإرهابى ، اعتنقا أفكار التنظيم ، وتلقيا مبالغ مالية من عناصره للسفر إلي سوريا والانضمام إلي صفوف التنظيم.

وقد تمكنت قوات جهاز الأمن الوطني بالسويس، بعد تحريات مكثفة، من القبض علي المتهمين قبل ساعات فقط من سفرهما، حيث كانا يعتزمان السفر إلي تركيا ومنها إلي سوريا للقتال في صفوف تنظيم داعش.

وقام جهاز الأمن الوطني بالسويس بتقديم التحريات الكاملة للنيابة العامة والمستندات والصور التي تؤكد ارتباط المتهمين بالتنظيم الإرهابي.

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