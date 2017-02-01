شاهد .. مشادة كلامية بين "انتصار" و"حبيبة" في برنامج "نفسنة"

اندلعت مشادة كلامية بين المذيعة “حبيبة” والفنانة “انتصار”، في برنامج “نفسنة” المذاع على فضائية “القاهرة والناس”، مما اضطر المذيعة “حبيبة” إلى الانسحاب على الهواء.

وكان البرنامج يستضيف الفنان “محمد سليمان”، حيث قالت له “انتصار”: “دي بداية الفشل إنك تفكر نفسك هتنجح لوحدك”، وقاطعتها زميلتها “حبيبة” قائلة: “بجد؟ ماشي يا انتصار.

وردّت “انتصار” قائلة: “على فكرة أنا مبفكرش كدة خالص، ومش شطارة إنك تقومي رامية كلمة وتكملي أسئلة عادي، إنتي لو هتلعبي اللعبة دي، فأنا جديرة بيها”.

وقالت “حبيبة”: “أصل اللي إنتي بتقوليه عكس اللي بتعمليه في الواقع تمامًا”.

وأجابت “انتصار” بشكل أكثر حدة: “لا أنا مش بعمل كدة، لأني مؤمنة بالعمل الجماعي، ومحدش من المذيعات التانيين اشتكى غيرك”.

وردت “حبيبة”: “أنا جزء من فريق العمل”، ولاحقتها “انتصار”: “إنتي عمرك ما هتبقي جزء من فريق العمل طالما دي مشاعرك”. وانسحبت “حبيبة” رافضة محاولات زميلاتها - ومن بينهن انتصار - لإثنائها عن المغادرة.