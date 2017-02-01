أكد السفير أحمد فتحي، عضو وفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن إعفاء الرئيس الأمريكي المنتخب “دونالد ترامب”، لوزيرة العدل، من منصبها يأتي على خلفية اعتباره عدم تطبيقها القرار الخاص بالهجرة تحدي صريح له، موضحا أن مجمل التصرفات التي بدأها ترامب في سياسته بعد توليه الحكم تدل على كونه ليس رجل دولة وتصرفاته تنم عن جهل سياسي.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع على شاشة “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، إن ترامب عليه الفهم بكون أمريكا دولة مؤسسات يتم اتخاذ القرارات فيها بشكل جماعي، وهذه الهيئات هي التي ترسم السياسة الخارجية للولايات المتحدة وتصرفاته تحدي لهذه المؤسسات، إضافة إلى استعداء عدد من الدول، مشيرًا إلى نية “ترامب” التخلص من كل أعمدة نظام “باراك أوباما” ويعتمد على أفراد يثق بهم لتنفيذ سياسته.