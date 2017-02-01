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«التعديل الوزاري» على طاولة السيسي.. خلال ساعات
السيسي وشريف اسماعيل

«التعديل الوزاري» على طاولة السيسي.. خلال ساعات

الأربعاء، 1 فبراير 2017 09:54 ص

قالت مصادر حكومية، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، سيعرض قائمة الوزراء الذين استقر على تغييرهم على الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الساعات المقبلة.

وأشارت المصادر، في تصريحات صحفية، إلى أن معيار الاختيار الأساسى للمرشحين الجدد جاء على أساس الكفاءة والخبرة والقدرة على التواصل على أرض الواقع مع المواطنين، وعدم تورط المرشحين في أى قضايا فساد.

وأوضح أن إرسال أسماء المرشحين للبرلمان يأتى وفقا للدستور، حيث يتم التشاور على التعديل الوزارى بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ثم يرفع إلى مجلس النواب للتصويت عليه فى جلسة عامة، على أن يتم تحديد موعد الإعلان الرسمي عن التعديل الوزاري من قبل مؤسسة الرئاسة.

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