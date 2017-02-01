أكد النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أنه اعترض منذ البداية على القرار الذي اتخذه طارق عامر، محافظ البنك المركزي، بتحرير سعر الصرف.

وأضاف وهدان في تصريحات لفضائية “دي أم سي”، “طارق عامر ترك الجنيه المصري ملطشة”.

وتابع وكيل مجلس النواب، أن البنك المركزي ترك الجنيه المصري بدون أي ضوابط فترتب عليه ارتفاع أسعار المواد الغذائية قائلاً: “ربنا يسامحك يا طارق عامر”.