 Moheet on google
الأربعاء 1 فبراير 2017 09:40 صباحاً
روابط سريعة
وكيل البرلمان لـ«محافظ البنك المركزي»: الله يسامحك.. خليت الجنيه «ملطشة»
النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب

وكيل البرلمان لـ«محافظ البنك المركزي»: الله يسامحك.. خليت الجنيه «ملطشة»

الأربعاء، 1 فبراير 2017 09:37 ص

أكد النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أنه اعترض منذ البداية على القرار الذي اتخذه طارق عامر، محافظ البنك المركزي، بتحرير سعر الصرف.

وأضاف وهدان في تصريحات لفضائية “دي أم سي”، “طارق عامر ترك الجنيه المصري ملطشة”.
وتابع وكيل مجلس النواب، أن البنك المركزي ترك الجنيه المصري بدون أي ضوابط فترتب عليه ارتفاع أسعار المواد الغذائية قائلاً: “ربنا يسامحك يا طارق عامر”.



روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3