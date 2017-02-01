أعلن مسؤول حكومي اليوم الأربعاء،أن صادرات مصر ارتفعت 8.65 بالمئة في 2016 وانخفضت الواردات 10.5 بالمئة.

وأضاف المسؤول في تصريحات لوكالة “رويترز”، “صادرات مصر في 2016 بلغت 20.285 مليار دولار مقابل 18.670 مليار دولار في 2015،بينما تراجعت الواردات إلى 62.925 مليار دولار من 70.277 مليار في 2015.

وعملت مصر خلال 2016 على خفض وارداتها من خلال تقييد استيراد السلع غير الأساسية وزيادة الجمارك مرتين بنسب كبيرة على الكثير من السلع في ظل شح العملة الصعبة.