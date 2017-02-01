3 شروط لحضور حفل عمرو دياب في عيد الحب

دياب كشف الكثير من تفاصيل حفله، على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”، حيث سيقام الحفل في أحد الفنادق الكبرى في التجمع الخامس، ويبدأ في الحادية عشر ويستمر حتى ...