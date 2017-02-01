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الأربعاء 1 فبراير 2017 09:39 صباحاً
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تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر
مصوغات ذهبية
مصوغات ذهبية

تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

الأربعاء، 1 فبراير 2017 09:33 ص
كتب-ربيع شعبان
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 720
عيار 22 660
عيار 21 630
عيار 18 540
عيار 14 420
عيار 12 360
الاونصة 22,392
الجنيه الذهب 5,040
الكيلو 720,000
قد تختلف الاسعار من محل صاغة لآخر
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