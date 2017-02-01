الحزب الاشتراكي الحاكم بالنمسا يوافق على حظر ارتداء الحجاب والنقابالأربعاء، 1 فبراير 2017 09:44 ص
نجح وزير الخارجية والاندماج بالنمسا سباستيان كورتس، المنتمي لحزب الشعب المحافظ، الشريك الائتلافي في حكومة النمسا، التى يقودها الاشتراكيون، في فرض مقترحه الذي يقضي بإدخال تعديلات على قانون الاندماج تحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وتمنع السيدات العاملات في جهاز الشرطة اللاتي يتعاملن مع المواطنين والقاضيات من ارتداء الحجاب، وتعتبر التعديلات جزء من برنامج الحكومة المعدل الذي يهدف إلى تجب انهيار التحالف الحاكم ومواصلة عمل الحكومة حتى موعد إجراء الانتخابات العامة المقبلة في خريف 2018.
ويرى محللون أن موافقة الحزب الاشتراكى الحاكم على التعديلات المثيرة للجدل، التى طرحها الشريك الائتلافي المحافظ بالنسبة لقانون الاندماج، على الرغم من اعتراض أبناء الجالية الإسلامية، ورفض الهيئة الإسلامية الرسمية فرض قيود على ارتداء الحجاب فى الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة، يأتى في إطار سعي الحزب الاشتراكي لاستعادة أصوات الناخبين الذين هجروا صفوف الحزبين الاشتراكى والمحافظ فى اتجاه حزب الحرية اليميني المتشدد، الذى نجح في استقطابهم باستخدام أساليب دعائية مغرضة استغلت تداعيات أزمة اللاجئين وانتشار الإرهاب في إثارة الخوف من المسلمين في النمسا.
وجاءت موافقة الحزب الاشتراكي الحاكم على التعديلات الجديدة، بناءً على قناعته بأن ملف الاندماج والمسلمين يعد من أهم الملفات التي تعتمد عليها دعاية حزب الحرية اليمينى المتشدد فى تحقيق مكاسب وغايات انتخابية، وهو ذات الملف الذى عمد حزب الشعب المحافظ مؤخراً إلى استعارة أهم مكوناته من اليمين المتطرف واستخدمها فى محاولة لتعزيز شعبيته أمام الحزبين الاشتراكي والحرية اليميني استعداداً لإجراء الانتخابات البرلمانية العامة المقبلة.
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