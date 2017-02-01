تعرف على أسعار الدولار اليوم الأربعاء بالسوق الرسمي المصريالأربعاء، 1 فبراير 2017 09:26 ص
سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك المصرية
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|آخر تغيير
|إتش إس بي سي مصر
|18.90
|19.15
|منذ أسبوع واحد
|كريدي أجريكول مصر
|18.86
|19.03
|منذ 23 ساعة
|بنك البركة مصر
|18.84
|18.96
|منذ 2 يومين
|مصرف أبو ظبي الإسلامي
|18.82
|18.99
|منذ 19 ساعة
|البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس)
|18.81
|18.95
|منذ 1 يوم
|المصرف المتحد
|18.80
|19.02
|منذ 19 ساعة
|بنك التعمير والإسكان
|18.80
|18.95
|منذ أسبوع واحد
|البنك العربي مصر.
|18.80
|18.95
|منذ 1 يوم
|بنك الإسكندرية
|18.78
|18.90
|منذ أسبوعين
|البنك العربي اﻷفريقي الدولي
|18.78
|18.86
|منذ 6 أيام
|البنك المركزي المصري
|18.77
|18.90
|منذ 2 يومين
|بنك قناة السويس
|18.75
|18.85
|منذ 2 يومين
|بنك مصر إيران للتنمية
|18.75
|18.85
|منذ 2 يومين
|البنك اﻷهلي اليوناني
|18.75
|18.85
|منذ أسبوعين
|البنك المصري لتنمية الصادرات
|18.75
|18.85
|منذ 1 يوم
|البنك التجاري الدولي
|18.70
|18.80
|منذ أسبوع واحد
|بنك القاهرة
|18.70
|18.75
|منذ 2 يومين
|بنك فيصل الإسلامي المصري
|18.70
|18.75
|منذ 3 أيام
|البنك اﻷهلي المصري
|18.70
|18.75
|منذ 6 أيام
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
|18.70
|18.85
|منذ أسبوع واحد
|بنك مصر
|18.70
|18.75
|منذ 6 أيام
|بنك بلوم مصر
|18.70
|18.80
|منذ أسبوع واحد
|البنك المصري الخليجي
|18.70
|18.80
|منذ 20 ساعة
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