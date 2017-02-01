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تعرف على أسعار الدولار اليوم الأربعاء بالسوق الرسمي المصري
دولارات
دولارات

تعرف على أسعار الدولار اليوم الأربعاء بالسوق الرسمي المصري

الأربعاء، 1 فبراير 2017 09:26 ص
كتب-ربيع شعبان

سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك المصرية

البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تغيير
إتش إس بي سي مصر 18.90 19.15 منذ أسبوع واحد
كريدي أجريكول مصر 18.86 19.03 منذ 23 ساعة
بنك البركة مصر 18.84 18.96 منذ 2 يومين
مصرف أبو ظبي الإسلامي 18.82 18.99 منذ 19 ساعة
البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) 18.81 18.95 منذ 1 يوم
المصرف المتحد 18.80 19.02 منذ 19 ساعة
بنك التعمير والإسكان 18.80 18.95 منذ أسبوع واحد
البنك العربي مصر. 18.80 18.95 منذ 1 يوم
بنك الإسكندرية 18.78 18.90 منذ أسبوعين
البنك العربي اﻷفريقي الدولي 18.78 18.86 منذ 6 أيام
البنك المركزي المصري 18.77 18.90 منذ 2 يومين
بنك قناة السويس 18.75 18.85 منذ 2 يومين
بنك مصر إيران للتنمية 18.75 18.85 منذ 2 يومين
البنك اﻷهلي اليوناني 18.75 18.85 منذ أسبوعين
البنك المصري لتنمية الصادرات 18.75 18.85 منذ 1 يوم
البنك التجاري الدولي 18.70 18.80 منذ أسبوع واحد
بنك القاهرة 18.70 18.75 منذ 2 يومين
بنك فيصل الإسلامي المصري 18.70 18.75 منذ 3 أيام
البنك اﻷهلي المصري 18.70 18.75 منذ 6 أيام
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 18.70 18.85 منذ أسبوع واحد
بنك مصر 18.70 18.75 منذ 6 أيام
بنك بلوم مصر 18.70 18.80 منذ أسبوع واحد
البنك المصري الخليجي 18.70 18.80 منذ 20 ساعة
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