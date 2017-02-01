«التعديل الوزاري» على طاولة السيسي.. خلال ساعات

قالت مصادر حكومية، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، سيعرض قائمة الوزراء الذين استقر على تغييرهم على الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الساعات المقبلة. ...