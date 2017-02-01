يعقد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤتمرًا صحفيا للإعلان عن بدء المرحلة الأولى للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017 والذي يشمل مرحلة حصر المباني السكنية وغير السكنية اليوم” الأربعاء”، بحضور الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري واللواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز ويشارك في الحضور مسئولو التعداد.

وتعد مرحلة حصر المباني، الخطوة الأساسية لنجاح التعداد والتي تبدأ من الأربعاء 1 فبراير إلى 10 مارس القادم حيث سيتم الخروج منها بعدد الأسر والمنشآت ما يترتب عليه باقي مراحل عمل التعداد ومما يسهم بشكل أساسي في رسم الخطط والسياسات المستقبلية للدولة.