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مجلس الأمن يحذر من حدوث "تدهور خطير" في شرق أوكرانيا
مجلس الأمن - مجلس الامن

مجلس الأمن يحذر من حدوث "تدهور خطير" في شرق أوكرانيا

الأربعاء، 1 فبراير 2017 09:32 ص
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حذر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من حدوث “تدهور خطير” فى شرق أوكرانيا، ودعا طرفي النزاع إلى وقف العنف.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الأربعاء أن المجلس لفت إلى أن تجدد القتال كان له “تأثير شديد” على المدنيين، حيث تسبب القتال بأفدييفكا في بقاء الآلاف من السكان دون ماء أو كهرباء في ظروف جوية قاسية.

من جانبها، أعلنت أوكرانيا أنها تستعد لإجلاء محتمل من البلدة لتجنب حدوث أزمة إنسانية، فيما دعت الأمم المتحدة جميع أطراف النزاع فى شرق أوكرانيا إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية واستئناف الجهود الرامية للتسوية السلمية .

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي أجرى أمس الثلاثاء مشاورات استثنائية مغلقة لبحث الوضع فى شرق أوكرانيا، بطلب من الوفد الأوكراني في الأمم المتحدة.

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