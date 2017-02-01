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هاتف هتلر للبيع في مزاد بسعر فلكي
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هاتف هتلر للبيع في مزاد بسعر فلكي

الأربعاء، 1 فبراير 2017 10:07 ص

أعلنت إحدى دور المزادات العالمية عن عرض هاتف الزعيم النازي أدولف هتلر، للبيع بمبلغ فلكي، وفق ما ذكر موقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الأربعاء.

واستخدم هتلر الهاتف ذو اللون الأحمر، الذي صنعته شركة الإلكترونيات الألمانية العملاقة “سيمنز”، في إعطاء الأوامر إلى ضباطه في ميدان المعارك خلال الحرب العالمية الثانية لسفك دماء الآلاف.

وكان هذا الهاتف، الذي تم العثور عليه في “قبو الفوهرر” في العاصمة الألمانية برلين (المقر الخاص والأخير لهتلر)، الوسيلة التي أمر من خلالها بقتل أخو زوجته بتهمة الخيانة.

وقد عثر على الهاتف، الذي يحمل نقش الصليب المعقوف واسم هتلر، العميد السير رالف راينر، وهو أول ضابط بريطاني دخل إلى “قبو الفوهرر” عام 1945، أحد مخابئ هتلر في ألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم بيع الهاتف عن طريق طريق شركة ألكسندر التاريخية للمزادات، ومقرها بمدينة تشيسابيك في ميريلاند بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال معرض بيع لمعدات عسكرية في 18 و19 فبراير الجاري، وتطلب الشركة سعرا يبدأ من 400 ألف جنيه أسترليني للحصول على الهاتف

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