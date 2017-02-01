شهدت عدد من المناطق المختلفة في البلاد، مظاهرات ومسيرات احتفالية لأبناء الجالية المصرية عقب الفوز على المغرب في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا بهدف محمود كهربا.

واستبقت وزارة الداخلية الكويتية، مباراة منتخبي مصر وبوركينا فاسو المقررة اليوم في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، بتحذير الوافدين من أنها “ستتخذ الإجراءات المقررة تجاه أي وافد يتجاوز القانون بمشاركته في مسيرات احتفالية في أعقاب المباريات الرياضية تحت أي مسمى كان، من شأنها عرقلة حركة السير أو القيام بأعمال فيها خروج على الآداب العامة أو تسبب اختناقًا مروريًا”، بحسب صحيفة “الراي” الكويتية.

ونبهت الإدارة من أنه “سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة عدم التزام المقيمين به، والتي قد تصل إلى حد الإبعاد الإداري، خاصةً وأن المادة 127 من قانون المرور نصت على أنه (لا يجوز اشتراك المركبات في مواكب خاصة أو في تجمعات إلا وفقاً للأحكام القانونية المقررة وبإذن من الإدارة العامة للمرور، ولا يسمح بذلك إذا أدت إلى إقلاق الراحة خصوصا ليلًا)”.

ودعت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني الكويتية، الوافدين إلى التعاون معها في أداء مهامها لحماية الأرواح والممتلكات، مؤكدة أنها على ثقة كاملة بأنهم سيكونون كالعهد بهم دائمًا حريصين كل الحرص على تحقيق ذلك.