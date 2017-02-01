عاد مساء الثلاثاء إلى القاهرة، 14 صيادا مصريا تم إطلاق سراحهم من قبل السلطات التونسية، كانوا ضمن طاقم مركب “ملاك البحر”، والذي تم احتجازهم على ذمة قضية صيد غير مشروع فى المياه الإقليمية التونيسية.

وكان نبيل حبشى سفير مصر لدى تونس قد صرح في وقت سابق من اليوم،، بأنه تم الإفراج عن 14 صيادا مصريا ضمن طاقم المركب وتم التحفظ على قائد المركب والفنى على ذمة القضية.

يذكر أن القوات البحرية التونسية ضبطت في 11 يناير الجاري مركب الصيد “ملاك البحر” وعلى متنه 14 صيادا مصريا - بالإضافة إلى قائد المركب والفني- في المياه الإقليمية التونسية قبالة سواحل جرجيس، واقتادتهم إلى القاعدة البحرية في صفاقس.