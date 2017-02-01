 Moheet on google
الأربعاء 1 فبراير 2017 07:20 صباحاً
روابط سريعة
أمريكي يجمع 3500 مجسماً من الهامبرجر في منزله ويدخل جينيس ( صور )
ملك البرجر يدخل جينيس

أمريكي يجمع 3500 مجسماً من الهامبرجر في منزله ويدخل جينيس ( صور )

الأربعاء، 1 فبراير 2017 08:18 ص
وكالات

دخل طباخ من ولاية فلوريدا الأمريكية سجل جينيس للأرقام القياسية بعدما جمع في منزله الآلاف من مجسمات الهامبرجر بأحجام وأشكال مختلفة.

لُقب الأمريكي هاري سبيرل بلقب “هاري الهامبرجر” أو “ملك الهامبرجر” بعدما جمع في منزله الذي يقع على شاطئ دايتونا، أكثر من 3500 قطعة من مجسمات الهامبرجر.

وتتضمن المجسمات التي جمعها الرجل، دراجة نارية ضخمة على شكل هامبرجر، بالإضافة إلى سرير مائي على شكل تشيزبرجر، وآلاف الألعاب الأخرى.

ويذكر بأن شغف هاري بكل ما يتعلق بشطائر الهامبرجر بدأ منذ 26 عاماً، عندما اشترى خمس مجسمات من الهامبرجر ليلتقط لها صورة مع سيارته الكلاسيكية التي كان ينوي بيعها.

ويقول هاري بأن شغفه الشديد بالهامبرجر، نشأ من اعتقاده بأن شطيرة الهامبرجر تمثل الروح الأمريكية الأصيلة.

وأضاف بأنه يخطط لإنشاء متحف خاص بمجسمات الهامبرجر عما قريب، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

harry1_tcm25-ملك البرجر يدخل جينيس

harry 2_tcm25-ملك البرجر يدخل جينيس

الهامبرجر

Harry Sperl - Largest Collection Of Hamburger Related Items_0189_tcm25-ملك البرجر يدخل جينيس

Harry Sperl - Largest Collection Of Hamburger Related Items_0352_tcm25-ملك البرجر يدخل جينيس

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3