دخل طباخ من ولاية فلوريدا الأمريكية سجل جينيس للأرقام القياسية بعدما جمع في منزله الآلاف من مجسمات الهامبرجر بأحجام وأشكال مختلفة.

لُقب الأمريكي هاري سبيرل بلقب “هاري الهامبرجر” أو “ملك الهامبرجر” بعدما جمع في منزله الذي يقع على شاطئ دايتونا، أكثر من 3500 قطعة من مجسمات الهامبرجر.

وتتضمن المجسمات التي جمعها الرجل، دراجة نارية ضخمة على شكل هامبرجر، بالإضافة إلى سرير مائي على شكل تشيزبرجر، وآلاف الألعاب الأخرى.

ويذكر بأن شغف هاري بكل ما يتعلق بشطائر الهامبرجر بدأ منذ 26 عاماً، عندما اشترى خمس مجسمات من الهامبرجر ليلتقط لها صورة مع سيارته الكلاسيكية التي كان ينوي بيعها.

ويقول هاري بأن شغفه الشديد بالهامبرجر، نشأ من اعتقاده بأن شطيرة الهامبرجر تمثل الروح الأمريكية الأصيلة.

وأضاف بأنه يخطط لإنشاء متحف خاص بمجسمات الهامبرجر عما قريب، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.