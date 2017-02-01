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زلزال جديد يضرب مصر
زلزال

زلزال جديد يضرب مصر

الأربعاء، 1 فبراير 2017 08:09 ص

شهدت مصر فجر اليوم الأربعاء، هزة أرضية ولا تقارير عن خسائر حتى الآن، وهذا هو الزلزال الثالث الذي تتعرض له البلاد خلال عام 2017.

وكانت مصر تعرضت لزلزال بقوة 5.5 درجات مساء يوم الأربعاء وآخر بقوة 4 درجات مساء يوم السبت الماضي.

وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية حينها، إن مركز الهزة التي شعر بها سكان محافظتي القاهرة والجيزة وقع شمال مدينة العاشر من رمضان الواقعة شمال شرقي العاصمة.

وهز زلزال بقوة 4.7 درجة محافظة جنوب سيناء في شرق البلاد يوم 29 نوفمبر.

وأغلب الهزات الأرضية التي تعرضت لها مصر ضعيفة أو متوسطة القوة لكنها تعرضت لزلزال مدمر قوته 5.8 درجة عام 1992 راح ضحيته نحو 500 شخص معظمهم من تلاميذ المدارس.

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