حققت البورصة المصرية خلال تعاملات شهر يناير الماضي مكاسب بلغت نحو 3ر11 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 7ر612 مليار جنيه مقابل 4ر601 مليار جنيه في الشهر السابق له بنسبة ارتفاع بلغت 9ر1%.

وذكر التقريرالشهري للبورصة المصرية، والذى تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه، ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية بشكل جماعي حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية /إيجي اكس 30/ بنحو 65ر2% ليبلغ مستوى 12672 نقطة، كما مالت مؤشرات السوق الثانوية للارتفاع حيث سجل مؤشر/إيجي اكس 70/ للأسهم الصغيرة والمتوسطة زيادة بنحو 19ر1% ليغلق عند مستوى 469 نقطة، فيما ارتفع مؤشر/إيجي إكس100/الأوسع نطاقا بنحو 65ر5% ليصل إلى مستوى 1158 نقطة.

وأشار إلى انخفاض إجمالي قيم التداولات خلال الشهر الماضي لتبلغ نحو 3ر32 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 913ر9 مليار ورقة منفذةعلى 761 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 38 مليار جنيه وكمية تداول 633ر9 مليار ورقة منفذة على 734 ألف عملية خلال الشهر السابق له.

فيما يتعلق ببورصة النيل، فأوضح التقرير أنها سجلت قيم تداول قدرها 8ر103 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 4ر74 مليون ورقة منفذة على 535ر11 ألف عملية خلال الشهر.

ولفت التقرير إلى أن سوق الأسهم استحوذت على 61ر97% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 39ر2% خلال الشهر الحالي.

وفيما يتعلق بتعاملات المستثمرين بين التقرير أن تعاملات المصريين استحوذت على 59ر77% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غيرالعرب على نسبة 17ر13% والعرب على 24ر9% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وأشار إلى أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 693ر1 مليار جنيه خلال هذا الشهر، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 57ر92 مليون جنيه،وذلك بعد استبعاد الصفقات.

جدير بالذكرأن صافي تعاملات الأجانب غيرالعرب قد سجلت صافي شراء قدره 693ر1 مليار جنيه منذ بداية العام،بينما سجل العرب صافي شراء 57ر92 مليون جنيه خلال نفس الفترة،وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وأوضح التقرير استحواذ المؤسسات على 21ر32% من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79ر67% وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 52ر152 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وفى سوق السندات بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 759 مليون جنيه، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات للشهر الماضي 726 ألف سند تقريبا.