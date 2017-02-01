يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس اليوم الأربعاء، بارد شمالًا حتى الوجه البحري والقاهرة مائل للبرودة على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، تكون خفيفة على الوجه البحري والقاهرة، والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على معظم الأنحاء، مُثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد، كما تنشط على البحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، أما عن حالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية على البحرين تكون شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأربعاء، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 10 16

الإسكندرية 10 16

مطروح 06 16

بورسعيد 09 15

دمياط 08 15

بلطيم 11 16

الإسماعيلية 06 16

السويس 07 17

العريش 07 15

نخل -01 15

طابا 04 16

الطور 12 19

مرسى علم 12 20

الغردقة 12 19

شرم الشيخ 13 19

رفح 06 15

كاترين -01 09

سيوة 07 17

المنيا 06 17

الفيوم 07 17

رأس سدر 10 18

أبوسمبل 07 21

وسط الدلتا 09 16

أسيوط 06 17

سوهاج 06 17

الأقصر 06 20

أسوان 08 21

شلاتين 12 223

حلايب 14 21

الوادي الجديد 04 19

قنا 07 20

نويبع 11 18

السلوم 07 16

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأربعاء، على عدد من المدن والعواصم العربية، فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 16 28

المدينة 08 21

الرياض 07 21

المنامة 15 21

أبوظبي 18 27

الدوحة 16 24

الكويت 25 19

دمشق -05 05

بيروت 07 10

عمان -02 07

القدس -01 06

غزة 05 14

بغداد -02 10

مسقط 21 26

صنعاء 10 26

الخرطوم 12 28

طرابلس 10 20

تونس 09 18

الجزائر 10 18

الرباط 09 18

نواكشوط 13 30

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأربعاء، على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة -12 00

إسطنبول 00 06

إسلام آباد 09 20

نيودلهي 09 22

جاكرتا 23 29

بكين -10 03

كوالالمبور 23 30

طوكيو 00 10

أثينا 04 12

روما 10 15

باريس 08 12

مدريد 07 12

برلين -03 02

لندن 09 11

مونتريال -11 -07

موسكو -11 -02

نيويورك -01 01

واشنطن -01 11