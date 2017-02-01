أعلن المتمردون الشيوعيون في الفلبين أنهم سينهون وقف إطلاق النار من جانب واحد، وذلك لاتهامهم الحكومة بعدم إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين والتعدي على المناطق التي يسيطرون عليها.

وقال الحزب الشيوعي الفلبيني - حسبما نقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية اليوم الأربعاء - إن وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في 28 أغسطس الماضي سينتهي 10 فبراير الجاري.

يشار إلى أن المتمردين والحكومة الفلبينية قد أعلنوا بشكل منفصل وقفا لإطلاق النار في الوقت الذي استؤنفت فيه محادثات السلام بينهما.