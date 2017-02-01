أحيا نجم النادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة، ذكرى وفاة 72 من مشجعي القلعة الحمراء، في أحداث “مذبحة بورسعيد” التي وقعت عام 2012.

وكتب أبو تريكة في تدوينة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، اليوم الأربعاء: “‏شهداء الأهلي.. ذكري لرجال أحبوا الأهلي من أجل الأهلي».

وأضاف أمير القلوب: “ندعوا الله أن يرحمكم ويغفر لكم وينزل السكينة علي أهليكم وذويكم”