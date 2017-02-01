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مطار القاهرة يقر زيادة في رسوم «عربات الحقائب»
مطار القاهرة‎

مطار القاهرة يقر زيادة في رسوم «عربات الحقائب»

الأربعاء، 1 فبراير 2017 07:58 ص

بدأت الشركة الدولية لخدمات المطارات، اليوم الأربعاء، فى تطبيق التسعيرة الجديدة لاستخدام عربات نقل الحقائب، بكل صالات المطار فى إطار خطة لميكنتها بتكلفة 13 مليون جنيه من أجل تحسين الخدمات المقدمة للركاب.

صرح محسن زمزم، رئيس مجلس إدارة الشركة، بأنه تم تنفيذ خطة لتطوير الخدمات المقدمة للركاب بكل صالات المطار ومن بينها خدمة عربات نقل الحقائب، حيث تم تنفيذ نظام ميكنة لاستخدام العربات تكلف 13 مليون جنيه، وتوفير فرق فنية مدربة لإجراء الصيانة اللازمة لهذه العربات ومنع أية شكاوى من الركاب بخصوصها كما تم تدريب حوالى 750 عاملا لخدمة الركاب طوال 24 ساعة.

وقال “زمزم”: تم بداية من اليوم زيادة أسعار عربات نقل الحقائب فى إطار تحسن الخدمة المقدمة للركاب حيث تم زيادة عربة الحقائب بدون عامل إلى 10 جنيهات ستكون رهنا لحين تسليم العربة فى الموقع المخصص لها بعد أداء مهمتها.

كما تم زيادة رسوم استخدام عربة بصحبة عامل من 5 جنيهات إلى 20 جنيها وزيادة رسوم العربة السياحية وهى الكبيرة المخصصة للعائلات من 30 إلى 50 جنيها وأن نظام ميكنة العربات سيبدأ الأسبوع القادم بينما تم التشغيل حاليا يدويا لحين الانتهاء من تركيب هذه الأنظمة الجديدة.

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