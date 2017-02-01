أمر المستشار أمير ناصف رئيس نيابة الخانكة باستدعاء مدرب الأسود الشهير محمد الحلو، لسؤاله حول واقعة ضبط 80 حمارًا مذبوحًا، مقدمين كوجبة طعام لـ5 أسود داخل مزرعة استأجرها لتربية الأسود بمدينة أبو زعبل بالخانكة.

وتلقى اللواء مجدى عبد العال مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد محمد عبد الهادى رئيس مباحث التموين يفيد تلقيه معلومات عن وجود بعض الأشخاص ينقلون كميات من الحمير بسيارة نقل لذبحها، وبتكثيف التحريات تبين صحة المعلومات، وتم تشكيل مأمورية من الطب البيطرى ومباحث التموين، وبمراقبة السيارة تبين دخولها إلى مزرعة بمدينة أبو زعبلـ وبدخول رجال المباحث للمكان عثروا على 5 أسود أعمارهم تتراوح ما بين عامين و5 سنوات و80 حمارًا مذبوحًا وأشلاء حمير متناثرة فى المكان، وتم إخطار اللواء مجدى عبد العال مدير أمن القليوبية.

وبسؤال عامل المزرعة، أكد أن المزرعة استأجرها مدرب الأسود محمد الحلو منذ عدة شهور، ووضع بها تلك الأسود، وأنه يتم إحضار كميات كبيرة من الحمير كل فترة، ويتم قتلها عن طريق الوخذ بالقلب، وتقديمها كطعام للأسود.

وأكد مسئول الطب البيطرى، أنه لم يتم إخطاره بتلك الكميات من الحمير ولا يوجد موافقة على ذبحها، بناء على ما يتم اتخاذه من إجراءات فى مثل تلك الحالات.

وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 2079 جنح مركز الخانكة لسنة 2017، وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامي العام الأول لنيابات شمال القليوبية.