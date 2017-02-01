مميش: عبور 219 سفينة بالقناة خلال 5 أيامالأربعاء، 1 فبراير 2017 07:52 ص
قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس شهدت عبور 219 سفينة بحمولة 13.6 مليون طن من الاتجاهين، وذلك خلال الخمسة أيام الماضية من الجمعة وحتى أمس الثلاثاء.
وكشفت تقارير رسمية صادرة من هيئة قناة السويس، أن المجرى الملاحى للقناة شهد يوم الجمعة عبور 42 سفينة بحمولة 3 ملايين طن سفن حاويات من الاتجاهين، وإن قافلة الشمال شهدت عبور 25 سفينة بحمولة مليون و600 ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية MUNKEBO MAERSK بحمولة 200 ألف طن قادمة من إسبانيا ومتجهة إلى ماليزيا.
وعبرت 17 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة مليون و400 ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات التى ترفع علم جزر المارشال AL NASRIYAH بحمولة 159 ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى مصر.
وأكدت التقارير الملاحية، أن يوم السبت شهد المجرى الملاحى للقناة عبور 45 سفينة بحمولة 2 مليون و600 طن سفن حاويات من الاتجاهين، وإن قافلة الشمال شهدت عبور 20 سفينة بحمولة مليون و200 ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم ليبيريا MSC ISTANBUL بحمولة 182 ألف طن قادمة من المغرب ومتجهة إلى عمان.
وعبرت 20 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة مليون و 400 ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات الدنماركية بحمولة 200 ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى إسبانيا.
وأشارت التقارير، إلى أن قناة السويس شهدت يوم الأحد عبور 45 سفينة بحمولة 3 ملايين طن سفن حاويات من الاتجاهين، وإن قافلة الشمال شهدت عبور 25 سفينة بحمولة مليون و600 ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات البنمية MSC OLIVER بحمولة 196 ألف طن قادمة من هولندا ومتجهة إلى سنغافورة.
وعبرت 20 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة مليون و400 ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات البنمية MSC LANDON بحمولة 181 ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى إسبانيا.
كما شهدت قناة السويس يوم الاثنين عبور 45 سفينة بحمولة 2 مليون و300 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، وإن قافلة الشمال شهدت عبور 20 سفينة بحمولة مليون طن، وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات البنمية MYK CRANA بحمولة 151 ألف طن قادمة من روتردام ومتجهة إلى جدة.
وعبرت 25 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة مليون و300 ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونج COSCO DENMARK بحمولة 159 ألف طن قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هولندا.
ولفتت التقارير إلى أن قناة السويس شهدت أمس الثلاثاء، عبور 42 سفينة بحمولة 2 مليون و700 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، وإن قافلة الشمال شهدت عبور 21 سفينة بحمولة مليون و300 ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونج YM WARMTHبحمولة 149 ألف طن قادمة من اليونان ومتجهة إلى سنغافورا.
وعبرت 21 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة مليون و400 ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات التى ترفع علم مالطا TIHAMA بحمولة 200 ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى المملكة المتحدة.
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