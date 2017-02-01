تبدأ قرارات نقابة الصيادلة الثمان، الدخول فى حيز التنفيذ، والتى أعلنت عنهم، عقب الانتهاء من اجتماع مجلس النقابة العامة، مع النقابات الفرعية بالمحافظات، حيث أعلنت عن الامتناع عن شراء أى دواء بالسعر الجديد اعتبارا من بدء تطبيق التسعيرة الجديدة والموافق تاريخ اليوم الأول من فبراير، وحتى 10 فبراير الجارى، مع الالتزام بالبيع بالسعر القديم خلال هذه الفترة، وذلك اعتراضا على البيع بسعرين، بالإضافة إلى تعليق لافتات على جميع مقار النقابات الفرعية للتعبير عن حالة الغضب والاستياء التى تعم جموع الصيادلة خوفا على مهنتهم.

ويأتى ذلك بعدما أعلنت النقابة إرسال خطابين إلى قسمى قصر النيل والسيدة زينب، لإخطارهما بتنظيم مسيرة تنطلق من مقر النقابة العامة إلى مجلسى الوزراء والنواب لتنظيم وقفة احتجاجية أمامهم، وذلك ظهر يوم الاثنين المقبل 6 فبراير، اعتراضًا على السياسة الحالية فى إدارة ملف الدواء، والمطالبة بإصدار قرار وزارى ملزم للشركات بارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية، إضافة إلى المطالبة بتطبيق القرار الوزراى رقم 499 لسنة 2012 والخاص بهامش ربح الصيدلى.

وكانت النقابة قد أكدت تمسكها بالحفاظ على هامش ربح الصيدلى طبقا للقرارات الوزارية السابقة بما لا يقل عن 23% للأدوية المحلية ولا يقل عن 15% للأدوية المستوردة مع زيادتها إلى 25%، و18% عند إعادة تسعير الأدوية خلال 3 إلى 6 أشهر أو الالتزام بقرار 499 كاملا غير منقوص مع استبعاد تقسيم الأدوية إلى أساسية وغير أساسية، وإمهال جهود لجنة التفاوض حتى العاشر من فبراير وفى حال فشلها، يكون القرار إضراب كامل لجميع صيدليات مصر على مستوى كل المحافظات بحيث يكون الغلق كليا بداية من يوم 12 من فبراير، ويستمر حتى صدور قرار من مجلس النقابة طبقا لتطورات الوضع.