اليوم..«الصيادلة» يفعلون قرارهم بشأن «الأدوية»الأربعاء، 1 فبراير 2017 07:51 ص
تبدأ قرارات نقابة الصيادلة الثمان، الدخول فى حيز التنفيذ، والتى أعلنت عنهم، عقب الانتهاء من اجتماع مجلس النقابة العامة، مع النقابات الفرعية بالمحافظات، حيث أعلنت عن الامتناع عن شراء أى دواء بالسعر الجديد اعتبارا من بدء تطبيق التسعيرة الجديدة والموافق تاريخ اليوم الأول من فبراير، وحتى 10 فبراير الجارى، مع الالتزام بالبيع بالسعر القديم خلال هذه الفترة، وذلك اعتراضا على البيع بسعرين، بالإضافة إلى تعليق لافتات على جميع مقار النقابات الفرعية للتعبير عن حالة الغضب والاستياء التى تعم جموع الصيادلة خوفا على مهنتهم.
ويأتى ذلك بعدما أعلنت النقابة إرسال خطابين إلى قسمى قصر النيل والسيدة زينب، لإخطارهما بتنظيم مسيرة تنطلق من مقر النقابة العامة إلى مجلسى الوزراء والنواب لتنظيم وقفة احتجاجية أمامهم، وذلك ظهر يوم الاثنين المقبل 6 فبراير، اعتراضًا على السياسة الحالية فى إدارة ملف الدواء، والمطالبة بإصدار قرار وزارى ملزم للشركات بارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية، إضافة إلى المطالبة بتطبيق القرار الوزراى رقم 499 لسنة 2012 والخاص بهامش ربح الصيدلى.
وكانت النقابة قد أكدت تمسكها بالحفاظ على هامش ربح الصيدلى طبقا للقرارات الوزارية السابقة بما لا يقل عن 23% للأدوية المحلية ولا يقل عن 15% للأدوية المستوردة مع زيادتها إلى 25%، و18% عند إعادة تسعير الأدوية خلال 3 إلى 6 أشهر أو الالتزام بقرار 499 كاملا غير منقوص مع استبعاد تقسيم الأدوية إلى أساسية وغير أساسية، وإمهال جهود لجنة التفاوض حتى العاشر من فبراير وفى حال فشلها، يكون القرار إضراب كامل لجميع صيدليات مصر على مستوى كل المحافظات بحيث يكون الغلق كليا بداية من يوم 12 من فبراير، ويستمر حتى صدور قرار من مجلس النقابة طبقا لتطورات الوضع.
-
قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
-
"الجنايات" تستأنف غدا محاكمة المتهمين في "أحداث مجلس الوزراء"
تستأنف محكمة جنايات القاهرة غدا الأربعاء، “إعادة إجراءات محاكمة” 136 متهما في أحداث “مجلس الوزراء” بمقر معهد أمناء الشرطة الساعة 10 صباحا. روابط: محاكمة · احداث ...Tue, 31 Jan 2017 21:24:32 GMT
-
"أتوبيس دوت كوم" بمعرض الكتاب لتوعية الأطفال بجرائم الإنترنت
قدم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع الهيئة العامة المصرية للكتاب (أتوبيس دوت كوم) داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب أمام ( بوابة 6 ) ، ينظم من خلاله ندوات ...Mon, 30 Jan 2017 17:05:46 GMT
-
شاهد.. ماذا حدث لممثلة هندية بعد هجوم الكلاب عليها
تعرضت الفنانة الهندية الشهيرة بارول ياداف، لحادث مؤلم وغريب في ذات الوقت، إذ انقض عليها عدد كبير من «الكلاب» في الشارع الذي تقطن فيه ما أدى لسقوطها وتعرضها لإصابات ...Tue, 31 Jan 2017 20:04:30 GMT
-
3 شروط لحضور حفل عمرو دياب في عيد الحب
دياب كشف الكثير من تفاصيل حفله، على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”، حيث سيقام الحفل في أحد الفنادق الكبرى في التجمع الخامس، ويبدأ في الحادية عشر ويستمر حتى ...Tue, 31 Jan 2017 19:52:44 GMT
-
شركات قطاع الأعمال تحقق صافي أرباح مليار و675 مليون جنيه
أكد أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال، أن شركات قطاع الأعمال حققت صافي أرباح تقدر بمليار و675 مليون جنيه بعد مراجعتها من الجهاز المركزى للمحاسبات. وأوضح الشرقاوى، في ...Tue, 31 Jan 2017 19:22:27 GMT
-
برلمان تونس يصادق على تنقيح قانون الانتخابات
صادق مجلس نواب الشعب في تونس مساء اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي رقم 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء بموافقة 139 ...Tue, 31 Jan 2017 19:11:20 GMT
-
تعرف على أسعارالدولار بالبنوك
شهدت أسعار صرف الدولار استقرارا في عمليات البيع والشراء في البنوك الأربعة الكبرى (الاهلي ومصر والبنك التجارى الدولي والبنك العربي الافريقي)،و شهد الدولار ارتفاعا ...Tue, 31 Jan 2017 14:30:29 GMT
-
توتنهام يتعادل سلبياً وليستر يواصل السقوط
خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت توتنهام بمضيفه سندرلاند، مساء اليوم، على ملعب “أوف لايت”، ليحصل كل منهما على نقطة. ورفع توتنهام رصيده إلى 47 نقطة، وقفز ...Tue, 31 Jan 2017 22:38:09 GMT